Автомобиль загорелся на ходу на трассе под Петрозаводском

Вчера утром в 9 часов 43 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Пряжинского района поступило сообщение о том, что на 30-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви горит легковой автомобиль.

Выехавшие к месту происшествия пожарные из поселка Чална быстро справились с огнем.

В результате пожара в автомобиле ВАЗ-2106, принадлежащем пенсионеру из Петрозаводска, был поврежден капот. Причина ЧП и материальный ущерб будут установлены в ходе специальной проверки, сообщает источник, близкий к МЧС по РК. Фото mtdata.ru