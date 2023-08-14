Автомобиль вылетел с дороги у дачного поселка в Карелии

Вечером 13 августа на севере Карелии произошла дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, в 21:45 спасатели Костомукши привлекались к месту ДТП у СНТ «Пикник». Там водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.

Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe