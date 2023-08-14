14 августа 2023, 08:41
Автомобиль вылетел с дороги у дачного поселка в Карелии
Спасатели Костомукши помогали ликвидировать последствия дорожной аварии
Вечером 13 августа на севере Карелии произошла дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, в 21:45 спасатели Костомукши привлекались к месту ДТП у СНТ «Пикник». Там водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.
Информации о причинах аварии и пострадавших пока нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe