Жилой дом вспыхнул ранним утром в Карелии

Ранним утром 14 августа на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского района поступил сигнал о возгорании в поселке Хелюля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме в пятом часу утра. На место происшествия выехали две единицы техники и семеро пожарных. Специалисты оперативно ликвидировали возгорание.

Причины происшествия предстоит установить. Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla