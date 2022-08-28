28 августа 2022, 15:23
Автомобиль влетел в столб после ДТП в центре Петрозаводска
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на проспекте Ленина
Минувшей ночью в Петрозаводске, на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова произошло ДТП. Авария, случившаяся в 2 часа ночи, попала в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как два автомобиля столкнулись после странного маневра одного из водителей. После столкновения вторая машина влетела в дорожный знак и столб.
В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Фото: скриншот видео CityLink