Автомобиль такси попал в жесткую аварию в Петрозаводске

В воскресенье, 3 мая, в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Коммунальной произошло ДТП с участием автомобиля такси. Инцидент случился в 17:49 и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как один из участников аварии двигался прямо в сторону Древлянки. Второй в этот момент попытался проехать перекресток по улице Коммунальной в прямом направлении, хотя там разрешен только правый поворот.

В результате происшествия автомобиль такси влетел в дорожное ограждение. Движение на месте ДТП оказалось затруднено.