14 сентября 2022, 07:50
Происшествия

Автомобиль сгорел этой ночью в Карелии

Пожарные Олонецкого района пытались спасти транспортное средство в одном из поселков

Сегодня в полночь на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о том, что в поселке Устье Видлицы горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия выехали пожарные из Видлицы и Олонца. Когда первые специалисты прибыли к месту вызова, машина была уже объята пламенем, и спасти ее было уже невозможно.

В результате пожара автомобиль «Лада» был значительно поврежден огнем. Причину ЧП, материальный ущерб и владельца транспортного средства сейчас устанавливают специалисты. Фото: unsplash.com

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Метки: 
Олонецкий район
устье видлицы
автомобиль
пожар
МЧС
новости Карелии