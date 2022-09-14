Автомобиль сгорел этой ночью в Карелии

Сегодня в полночь на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о том, что в поселке Устье Видлицы горит легковой автомобиль. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия выехали пожарные из Видлицы и Олонца. Когда первые специалисты прибыли к месту вызова, машина была уже объята пламенем, и спасти ее было уже невозможно.

В результате пожара автомобиль «Лада» был значительно поврежден огнем. Причину ЧП, материальный ущерб и владельца транспортного средства сейчас устанавливают специалисты. Фото: unsplash.com