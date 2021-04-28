Автомобиль сбил дорожный знак и чуть не убил пешеходов в Петрозаводске

Сегодня на проспекте Ленина в Петрозаводске в 16:38 произошел дорожный инцидент, который едва не закончился печально для стоявших на тротуаре пешеходов. Аварию запечатлели камеры наблюдения компаний CityLink и Sampo.ru.

На кадрах видно, как внедорожник буксировал легковой автомобиль вверх по проспекту. На пересечении с улицей Андропова легковушка внезапно выехала на тротуар и сбила дорожный знак. Тот рухнул. К счастью, пешеходы, оказавшиеся поблизости, успели вовремя отпрыгнуть в сторону. Никто не пострадал.

Повреждения получили автомобиль и дорожный знак. Причины аварии пока не ясны.