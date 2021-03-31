Автомобиль пробил ограждение после ДТП в центре Петрозаводска

Сегодня в 11:23 в Петрозаводске произошло жесткое ДТП на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Карла Маркса. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как один из участников аварии ехал со стороны озера. Второй двигался прямо по улице Пушкинской от проспекта Ленина. Автомобили встретились на перекрестке.

После столкновения одну из машин отбросило на ограждение, оно было пробито. Транспортные средства получили механические повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно.