Автомобиль потерял капот и поехал дальше как ни в чем не бывало

Водитель легкового автомобиля, судя по всему, не заметил потери детали машины после наезда на металлическое ограждение.

Дорожный инцидент произошел утром 11 января недалеко от железнодорожного вокзала в Петрозаводске. Момент аварии запечатлел видеорегистратор очевидца. Также автомобиль после ДТП запечатлела городская камера видеонаблюдения «Ситилинка».

Автомобиль двигался по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. Возможно, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, развернуло, передает dtpptz.ru. Машина наехала на разделительное ограждение, потеряла бампер и поехала дальше. (видео dtpptz.ru, Владимир Бородулин)