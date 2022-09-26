Автомобиль перевернулся перед пешеходным переходом в Петрозаводске

Авария на Комсомольском проспекте заблокировала один ряд для движения в центр города. Дорожное происшествие произошло 26 сентября в 13:40 в районе пересечения проспекта и улицы Лизы Чайкиной. Момент ДТП запечатлела камера компании CityLink.

Легковой автомобиль двигался в сторону центра, перед пешеходным переходом машина ударилась в ограждение и опрокинулась на крышу.