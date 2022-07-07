Автокран раздавил легковушку в Забайкалье и убил двоих

Страшная авария случилась утром в четверг, 7 июля, на федеральной трассе Чита – Забайкальск. Автокран упал на минивэн и раздавил его, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Несчастье произошло на 212-м километре автодороги. Honda Sepwgn, в котором находились 8 человек, совершал обгон. Кран перевозили на платформе грузового трала Mercedes-Benz.

В результате неудачного маневрирования машины столкнулись, от сильного удара конструкция рухнула.

Два человека в легковушке погибли сразу, это водитель и пассажир. Еще двое получили травмы. Это взрослый и пятилетний ребенок, его экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести. Троих пассажиров зажало в салоне, их пришлось деблокировать спасателям. // Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю