Авиасообщение между Мурманском и Петрозаводском возобновится в мае

Авиасообщение между Мурманском и Петрозаводском возобновится после перерыва, сообщает «Мурманский Вестник». В марте перевозчик «Руслайн» отменил рейсы по многим направлениям, в расписании не оказалось также рейсов в Карелию.

Самолеты начнут курсировать между регионами с середины мая – с 16 числа. Например, в мае в расписании вылеты из Мурманска в Петрозаводск запланированы по понедельникам и четвергам. Из карельской столицы рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

В июне самолеты из Мурманска в Петрозаводск начнут летать по понедельникам и четвергам. Из Карелии в Заполярье – по средам и воскресеньям. Время перелета составит почти полтора часа. За билет без багажа придется заплатить 5 842 рубля. (фото pixabay.com, juno1412)