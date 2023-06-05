05 июня 2023, 14:19
Происшествия

Авария с самокатчиком и женщиной в Петрозаводске попала на видео

Городская камера наблюдения сняла инцидент на проспекте Ленина

Момент происшествия с участием самокатчика и женщины-пешехода в Петрозаводске попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Напомним, все случилось в 11:26 в минувшую пятницу у дома №12 по проспекту Ленина. 14-летний подросток на самокате сбил женщину, которая шла по тротуару.

На кадрах видно, как после столкновения горожанка осталась лежать на земле. К ней на помощь поспешили прохожие.

В результате происшествия женщина получила травмы. Ей было назначено амбулаторное лечение. // Фото: скриншот видео CityLink

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