05 июня 2023, 14:19
Авария с самокатчиком и женщиной в Петрозаводске попала на видео
Городская камера наблюдения сняла инцидент на проспекте Ленина
Момент происшествия с участием самокатчика и женщины-пешехода в Петрозаводске попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Напомним, все случилось в 11:26 в минувшую пятницу у дома №12 по проспекту Ленина. 14-летний подросток на самокате сбил женщину, которая шла по тротуару.
На кадрах видно, как после столкновения горожанка осталась лежать на земле. К ней на помощь поспешили прохожие.
В результате происшествия женщина получила травмы. Ей было назначено амбулаторное лечение. // Фото: скриншот видео CityLink