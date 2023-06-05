Подросток на самокате сбил пешехода в Петрозаводске

В Петрозаводске подросток на самокате сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По данным ведомства, инцидент случился в пятницу, 2 июня, в 11:26. В районе дома №12 по проспекту Ленина 14-летний юноша совершил наезд на 59-летнего пешехода. Все случилось на тротуаре.

В результате происшествия женщина получила травмы. Ей было назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД Петрозаводска