05 июня 2023, 14:03
Подросток на самокате сбил пешехода в Петрозаводске
Госавтоинспекция карельской столицы рассказала об инциденте на проспекте Ленина
В Петрозаводске подросток на самокате сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.
По данным ведомства, инцидент случился в пятницу, 2 июня, в 11:26. В районе дома №12 по проспекту Ленина 14-летний юноша совершил наезд на 59-летнего пешехода. Все случилось на тротуаре.
В результате происшествия женщина получила травмы. Ей было назначено амбулаторное лечение. // Фото ГИБДД Петрозаводска