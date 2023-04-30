Астрологи сулят полезные знакомства и заманчивые предложения

Многих на этой неделе накроет буря эмоций. Вы испытаете яркие чувства, о которых захотите поговорить с любимым человеком. Не нужно противиться романтическим порывам, ведь они могут привести к новому и прекрасному этапу в ваших отношениях. Стоит уделить время и рабочим контактам. В этот период возможны новые полезные знакомства и заманчивые предложения. Вторая половина недели благоприятна для подписания деловых договоров. Вы можете неожиданно получить помощь от малознакомых людей.

Источники: astro-ru.ru, gadalkindom.ru

Овнам рекомендуется забыть о праздности и лени. Особенно если вы хотите подняться на ступеньку выше в карьере и в доходах. Все заманчивые предложения рассматривайте тщательно и в случае необходимости обратитесь за советом к семье.

Тельцам не стоит на этой неделе помогать другим в ущерб собственным интересам. На работе старайтесь избегать пустой болтовни. Сейчас у вас могут появиться хорошие возможности для карьерного роста. Также это подходящий период для поиска дополнительного заработка.

Близнецам не удастся произвести должное впечатление на человека, от которого зависит их успех. Следует воспринять неудачу философски, проанализировать ее причины, чтобы в будущем не повторять подобных ошибок. Зато удачно пойдут домашние дела, шопинг, помощь близким.

Раки смогут обрести верного друга либо идеального делового партнера. Также ждите приятную новость, которая даст вам надежду на исполнение давней мечты. Свободным Ракам звезды сулят романтическое знакомство, которое может привести к длительным отношениям.

Львы, страдавшие от неопределенности в личной жизни, смогут на этой неделе расставить точки над i. Не бойтесь предпринять смелый шаг, ведь сейчас вы просто неотразимо обаятельны. Это обстоятельство будет вашим козырем и в деловых вопросах.

В жизни Дев может неожиданно появиться некий человек с темным прошлым. Лучше держаться от него подальше, даже если это ваш давний знакомый. Некоторое беспокойство доставит и здоровье. Даже к незначительным тревожным симптомам отнеситесь внимательно.

Весам захочется уединения, но именно сейчас оно вам сейчас категорически противопоказано. Наоборот, нужно стараться как можно больше находиться среди людей, знакомиться, заводить связи. Это принесет хорошие результаты как в профессиональной, так и в личной жизни.

Скорпионы легко обойдут всех конкурентов и в профессиональной сфере, и в личной жизни. Доверяйте своей интуиции, но только в том, что касается вас самих. В отношении других людей ее подсказки сейчас не работают. Поэтому не стоит давать советы и рекомендации даже своим близким.

У Стрельцов на работе ожидается крупный аврал, какие-то неприятные перемены. Не исключены проблемы и в личных делах. Лишь к концу недели все более-менее нормализуется, и вы сможете заняться восстановлением своего эмоционального равновесия.

Козерогам придется столкнуться с чьей-то необоснованной критикой. Возможно, она прозвучит из уст вашего начальства. Но не исключено, что упреки в ваш адрес выскажет любимый человек. Если вы не готовы к крутым переменам, придется это стерпеть и проглотить обиду.

Водолеям лучше не пускать на самотек ни одно дело, в котором можно проявить себя с лучшей стороны. Награда не заставит себя ждать. Но придется изрядно потрудиться, забыв про отдых. Проблема в том, что именно в этот период вас будет одолевать лень.

Рыбы на каждом шагу будут сталкиваться с людьми, готовыми помогать вам, делиться своим опытом, полезными связями и даже деньгами. Однако не стоит этим злоупотреблять. Принимая помощь, всякий раз подумайте, сможете ли вы впоследствии отплатить тем же.

