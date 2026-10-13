Звезда сериала «Во все тяжкие» умер в 34 года

Американский актер Ар Джей Митт мог покончить с собой

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Американский актер Ар Джей Митт, сыгравший в сериале «Во все тяжкие», умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

По данным источника, артист, исполнивший в культовом сериале роль сына главного героя Уолтера Уайта, скончался 12 октября в Техасе. По предварительной информации, актер покончил с собой. Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

В реальной жизни актер, как и его персонаж, страдал ДЦП и часто выступал в поддержку людей с различными заболеваниями, а также их корректного отображения на экране.

Ранее сообщалось о том, что орден Мужества передали семье погибшего на СВО жителя Карелии.