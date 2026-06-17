Астролог про день 21 июня: встать на рассвете и загадать желание

Тамара Глоба рассказала, как провести день летнего солнцестояния, чтобы набраться энергии

Фото: Петрозаводск говорит

21 июня — день летнего солнцестояния. Астролог Тамара Глоба дала советы, как провести этот день.

Надо позаботиться о родных людях — переключиться на дела членов семьи, заняться укреплением домашнего очага, рекомендовала Глоба.

А если встретить рассвет в день солнцестояния, то это прибавит сил и укрепит здоровье на следующий период. В это время можно формулировать заветное желание.

«Встаньте с рассветом, чтобы набраться энергии до осеннего равноденствия, обдумать наедине планы. Это время может дать человеку большую активность», - сказала Тамара Глоба.

Сын звезды астрологии, тоже астролог Богдан Глоба отметил: «День летнего солнцестояния проходит на позитивной волне. Творчество, спорт, духовные практики — все идет в плюс. Уделите внимание внутреннему миру и проведите день гармонично».

21 июня, день солнцестояния, как и следующий за ним период — время, когда по мнению астрологов, сама природа помогает набраться сил, отпустить лишнее и впустить в свою жизнь новые возможности:

«Радость, обновление, вера в лучшее и светлый настрой – непременные атрибуты этих волшебных летних дней», - добавили специалисты.