«Ашан», «АТАК», «Окей» и «Магнит» ограничат цены на продукты

Крупные продуктовые ретейлеры ограничат цены, об этом сними договорилась Федеральная антимонопольная служба. Сети «Ашан» «Окей», АТАК и «Магнит» ограничат наценки 5 процентами, передает РИА Новости.

Их зафиксируют на таком уровне не на все продукты, а только на четыре категории социально значимых. Это молочные продукты, сахар, овощи для так называемого «борщевого набора» и хлебобулочные изделия.

«Окей» и «Магнит» введут ограничения с 1 марта, «Ашан» - с 3 марта. В ФАС считают, что ограничение торговых наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан. // Фото: Tumisu/pixabay.com