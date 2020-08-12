Артур Парфенчиков теряет популярность в соцсетях

Центр политической конъюнктуры опубликовал сегодня данные анализа отношения россиян к главам регионов в социальных сетях за июль.

По данным Центра, приближающиеся выборы и события в Хабаровске привели к росту общего числа сообщений о российских губернаторах в соцсетях, однако доля нейтральных постов сократилась, а позитивных и негативных оценок стало больше.

Кто-то из губернаторов укрепил свои позиции, кто-то ослабил. В тройку тех, кто больше всех упал по упоминаемости в соцсетях вошел и губернатор Карелии Артур Парфенчиков. Он потерял сразу 16 пунктов.

«Топ-3 падений июля: Алексей Цыденов (-41 позиция), Александр Бурков (-30 позиций), Артур Парфенчиков (-16 позиций)»,

- сообщает Центр.

После падения он занимает 59-ю строчку рейтинга глав регионов по числу упоминаний в соцсетях.

Что касается не общих, а позитивных упоминаний, то здесь позиции главы Карелии также не особенно хороши, он занимает 55-ю строчку с 4,54%.

Отметим, что глава Карелии больше не проводит прямые эфиры в соцсетях, популярные у него весной и начале лета. На прошлой неделе из источников, близких к Кремлю, появилась информация о том, что Артур Пафенчиков покинет свой пост.