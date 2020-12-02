АО «ПКС-Водоканал» опубликовало список недобросовестных УК и ТСЖ

«РКС-Петрозаводск» всегда идет навстречу своим клиентам: если у потребителя нет возможности оплатить коммунальные услуги вовремя, АО «ПКС-Водоканал» предлагает заключить договор рассрочки платежа, если у потребителя есть долг – можно составить индивидуальный график его погашения.

Но долги все равно остаются, и не только у жителей Петрозаводска, но и у юридических лиц – например, у управляющих компаний и ТСЖ. На сегодняшний день список злостных должников выглядит так:

1. ООО "Карельская энергосервисная компания", долг более 1 млн 274 тыс. руб.

2. ООО "Отич-Строй +", долг более 514 тыс. руб.

3. ТСЖ "Пограничная 10", долг более 187 тыс. руб.

4. ООО "Мой Дом", долг более 114 тыс. руб.

5. МУП "Петрозаводский городской информационный центр", долг более 144 тыс. руб.

6. ТСЖ "Варкауса-1", долг более 110 тыс. руб.

7. ООО УК "Комфортный город", долг более 95 тыс. руб.

8. ТСЖ "Ла-Рошель 5", долг более 93 тыс. руб.

9. ТСЖ "Порядок", долг более 89 тыс. руб.

10. ТСЖ "Державина 5", долг более 82 тыс. руб.

11. ТСЖ "Ватутина - 52", долг более 78 тыс. руб.

12. ООО "Карелия", долг более 69 тыс. руб.

13. ООО УК "Жилой Дом+", долг более 69 тыс. руб.

14. ООО "Новые технологии управления", долг более 68 тыс. руб.

15. Жилищно-строительный кооператив "Балтийский 2", долг более 65 тыс. руб.

Разумеется, неприятно, когда собственники квартир исправно платят деньги, но все равно остаются должниками из-за непорядочности организаций, которым жильцы доверились. АО «ПКС-Водоканал» просит петрозаводчан внимательно относиться к выбору управляющей организации.