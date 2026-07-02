Андрей Петров: не только кино

22 сентября в Карельской филармонии пройдёт концерт, посвящённый 95-летию композитора (6+)

Фото: Карельская филармония

В России проходит XV Всероссийский фестиваль Андрея Петрова. В академической музыке нет такого жанра, где бы не работал известный композитор. Но именно музыка к кинофильмам сделала его имя бессмертным. Андрей Петров стал любимым композитором Георгия Данелии и Эльдара Рязанова, создал музыку к более чем 80 кинокартинам, среди которых «Я шагаю по Москве», «Жестокий романс», «Служебный роман» и другие.

Оркестровая пьеса «Блистательный Санкт-Петербург», которая прозвучит 22 сентября, написана в 2000 году. Пьеса является своего рода музыкальной «визитной карточкой» Петербурга конца XIX – начала XX века.

Ещё одно произведение в программе вечера – симфония-фантазия «Прощание с ...». Она была написана зимой 2004–2005 годов. Эта музыка – прощание с минувшим веком, прощание и с детством, с европейским симфонизмом, с миром великой русской литературы. Композитор говорил, что «это не реквием, это воспоминание о том прекрасном, с чем, к сожалению, приходится прощаться».

В программе музыка Андрея Петрова:

«Блистательный Санкт-Петербург», музыка для большого симфонического оркестра;

«Прощание с ...», симфония-фантазия для симфонического оркестра;

песни и музыка из к/ф «Я шагаю по Москве», «Петербургские тайны», «Жестокий романс», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и других.

Исполнители:

Симфонический оркестр филармонии, дирижёр – заслуженный артист Карелии Анатолий Рыбалко.

Солисты: заслуженная артистка республики Северная Осетия Елена Газаева (сопрано); лауреаты международных конкурсов Елена Миляева (сопрано), Антон Авдеев (тенор) и Пётр Гогитидзе (контрабас).

Начало в 19:00. Действует «Пушкинская карта». 6+

Билеты можно приобрести на сайте Филармонии.

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