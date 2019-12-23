Андрей Мазуровский: «Из здравоохранения сделали бизнес-проект»

Минздрав Карелии постоянно рапортует об улучшении ситуации в региональном здравоохранении. Между тем, наша почта и та картина, которую корреспонденты видят в районах, свидетельствуют об обратном. В поисках истины мы в последнее время публикуем много материалов, мнений и оценок текущего положения дел в здравоохранении. В качестве экспертов мы привлекаем не только медиков, но и депутатов Законодательного собрания, которые лучше, чем чиновники минздрава, видят, что происходит в их округах.

Например, по инициативе депутата Мазуровского в Законодательном собрании создана рабочая группа по вопросам здравоохранения. Предваряя заседание рабочей группы, мы попросили Андрея Мазуровского прокомментировать наиболее острые вопросы, которые, по его мнению, должны стать предметом работы.

– Андрей Афанасьевич, хотелось бы начать с ситуации, которая встревожила всех: с недавно проведенной «итальянской забастовки» персонала скорой помощи в Петрозаводске. На днях медики сообщили, что прекратили акцию. Но решены ли проблемы?

– Вы знаете, у меня, вообще, двоякое отношение к этой акции врачей. С одной стороны, я уверен, что проблемы медиков не могут решаться забастовками, это неправильно. Но с другой – я полностью поддерживаю выдвинутые ими требования. Ведь исполнение этих требований нужно не только медикам, но и всем нам. Люди справедливо говорят о систематических переработках, о неадекватной оплате труда, о нехватке врачей и персонала, о старых машинах и оборудовании, о проблемах безопасности. Им надоело, что в статистических отчетах они видят одно, а в своей жизни – совсем другое. И с этим давно уже надо что-то делать.

Уже и Путин сказал чиновникам минздрава: «Хватит фокусничать со стимулирующими выплатами!» А минздравовские «фокусники» никак не угомонятся. Уже и спикер Госдумы Володин публично усомнился в том, что «среднестатистическая» зарплата врачей в стране составляет 79 тысяч рублей. Потому что в действительности большинство медиков не видит таких зарплат.

Понимаете? Уже высшее руководство страны осознает, что им представляют искаженную картину! Вот поэтому-то мы и должны не замалчивать реальную ситуацию, реальные проблемы, а громко говорить о них. И нас уже начинают слушать и слышать.

Во время недавней поездки по своему округу я разговаривал с одним врачом в районной больнице. Молодой мужчина, о нем говорят как об отличном специалисте. Он мне откровенно сказал, что получает в месяц около 150 тысяч рублей. «Это немало. Но какой ценой? По сути, я живу в больнице! – говорит он. – Долго в таком режиме я не протяну. Полгода, максимум год… Заработаю денег – и уеду отсюда…» Человек работает чуть ли не на три ставки – разве это нормально? Почему-то минздрав считает, что это – в порядке вещей. Но вообще такую практику надо срочно прекращать. Врачи должны получать свои деньги без необходимости работать круглосуточно, ведь это отражается на пациентах.

– Известно, что правительство Карелии планирует централизацию службы скорой помощи, создание некой единой на всю республику системы. Как вы к этому относитесь?

– Честно говоря, с сомнением. Эта схема, наверное, может работать, когда на территории создана хорошая инфраструктура. То есть хорошие дороги, хорошая связь, развитая санитарная авиация… У нас, к сожалению, все это далеко от совершенства. Я уже рассказывал, как у нас в отдаленных поселках Муезерского района люди скорую помощь вызывают. Выходят на дорогу, останавливают машины, идущие к райцентру, и просят сообщить в скорую об экстренном случае. Потому что даже простая телефонная связь не работает! В таких условиях хоть единая служба, хоть не единая – разницы нет.

Кстати, ведь есть и опыт других регионов. Например, в Псковской области сделали такую же централизацию. А там инфраструктура получше нашей и расстояния не такие… Но их опыт трудно назвать удачным. Получилось так, что практически всех пациентов по скорой везут в Псков. Везут просто для подстраховки, «на всякий случай» – ведь в городе больница лучше… Везут с порезом пальца, с вывихом, вместо того чтобы оказать помощь на месте. Получается, централизацией уничтожили скорую помощь на местах, по сути, превратив ее лишь в службу доставки больных в центр… Надо внимательно анализировать этот опыт.

Мне кажется, лучше и полезнее было бы избавить скорую помощь от чуждой и несвойственной ей работы. Всем известно, что скорая постоянно, а особенно в праздничные дни, занята вызовами на несущественные травмы, к пьяным, которым стало плохо, к бомжам, которых собирают на улицах…

По вечерам БСМП иногда больше напоминает ночлежку. Сколько лет об этом говорим – а воз и ныне там. Бомжу место в социальном учреждении, пьяному – в вытрезвителе. Причем тут скорая помощь и, вообще, медицина?.. На это тратятся деньги, из-за таких вызовов не могут дождаться скорую там, где действительно в ней нуждаются.

– В чем вы видите главную проблему здравоохранения в Карелии?

– Финансирование. И это проблема не только в Карелии – это следствие ошибочного общегосударственного выбора пути развития здравоохранения. Имя ему – страховая медицина.

Все примерно понимают, как это действует. Работающие граждане платят фактически налог в Фонд обязательного медицинского страхования. За неработающее население взносы платит регион. Потом эти деньги по нормативам, установленным минздравом, спускаются в отделения Фонда ОМС в регионы. Но попадают в учреждения здравоохранения деньги не прямо, а через страховые компании, заключившие договор с Фондом. Поликлиника оказывает вам, больному, «услугу», а страховая компания оплачивает эту «услугу» поликлинике.

Собрали, предположим, сто рублей. Тридцать из них берет себе Фонд ОМС на обеспечение собственной деятельности. Еще тридцать берут страховые компании – ведь это бизнес, и им нужна прибыль. Ну а что осталось – достается медицине, то есть нам с вами. И мы хотим, чтобы здравоохранение процветало?

Фактически средств ОМС хватает лишь на зарплату врачам и медперсоналу. По закону все остальное – капитальное строительство, реконструкция, обновление оборудования, развитие – должно финансироваться региональным бюджетом. В Петрозаводске мы видим некоторые результаты этого финансирования: поднята на очень высокий уровень Республиканская больница, идет большая работа в БСМП, появилась санитарная авиация, приведены в порядок другие медучреждения. Но люди в районах этого на видят и на себе не ощущают! Почему? Не совсем понятно. Как депутат Законодательного собрания я могу сказать: у нас уже два года профицитный бюджет, но от минздрава Карелии не было ни одной просьбы на дополнительное финансирование какого-то районного объекта здравоохранения. Необходимо разобраться, из-за чего так происходит.

Около 580 миллионов рублей сегодня составляет кредиторская задолженность учреждений здравоохранения Карелии! Они должны бюджету, должны поставщикам. А из минздрава они слышат одно: зарабатывайте деньги сами! Оказывайте платные услуги!

Важнейшую государственную функцию – организацию здравоохранения в стране – превратили в какой-то бизнес-проект! Причем в бизнес-проект неудачный и крайне неэффективный.

В нем нет докторов, нет главврачей – есть какие-то бизнес-менеджеры, которые должны не лечить, а оказывать «услуги» и зарабатывать деньги. А минздрав поликлиникам и больницам спускает «план», как будто это производственные предприятия. План по болезням! Вы можете себе это представить?

На каждую болезнь – своя статья финансирования. А если, например, по статье «Пневмония» деньги закончились – так Фонд ОМС перестает оплачивать ее лечение. Оказывается, врачи должны были заранее, за год, «спланировать»: сколько у них будет больных с пневмонией! По статье «Санавиация» деньги закончились – ну что ж, дальше возите больных машиной... Нормально?

И везде – от страховой компании до московского минздрава – сидят вот эти самые «эффективные менеджеры», которые верстают «планы», определяют нормативы, тарифы и так далее. А что по этим нормативам и тарифам врачи работать не могут – никого не касается. Вот в больницу поступили двое больных, два «сердечника». Но одному надо сделать укол, поставить поддерживающую капельницу – и можно отпустить домой. Второго – два месяца лечить. А тариф оплаты – один! И как быть больнице?.. Ведь в больницу придет с проверкой очередной «менеджер» из страховой компании, и будет провеять каждую закорючку и придираться к каждой мелочи, искать «нарушения», чтобы только не оплатить «услугу» – и чем меньше страховая заплатит, тем больше получит прибыль…

Я уверен, что с этим «бизнесом» на страданиях россиян необходимо заканчивать. Понимаю, насколько это сложно, какое количество людей на этом кормится. Но это решение придется принимать, если мы не хотим, чтобы Россия просто вымерла.

– Каких результатов вы ждете от депутатской рабочей группы по здравоохранению?

– Мне не хотелось бы, чтобы кто-то думал, что депутаты собрались в группу, чтобы вставлять палки в колеса минздраву. Наоборот, я считаю, наша задача – подставить минздраву плечо. Принять на себя часть ответственности. Ведь мы понимаем, в каких условиях работают сейчас чиновники: чуть что не так «наверх» доложишь – вон с работы! Потому и рисуются у нас повсеместно красивые радужные отчеты…

А у депутатов в этом смысле руки развязаны. Поэтому я считаю, что главная задача рабочей группы – нарисовать объективную картину того, что происходит в здравоохранении Карелии. Не надо бояться показать все как есть. Нужно предъявлять федеральному центру наши достижения, да. Но надо показывать и наши недостатки, то, с чем мы не можем справиться. Добиваться изменения порядков, тарифов, нормативов. Добиваться дополнительного финансирования для самых проблемных точек. Этим занимаются во всех регионах, только мы почему-то стесняемся и боимся, как бы о нас плохо не подумали.

Депутатская комиссия должна эффективно проработать до лета, и на «выходе» мы с минздравом Карелии должны иметь согласованное, ясное представление: как и в каком направлении двигаться дальше.