Альпинисты погибли при подъеме на вулкан в российском регионе

На Камчатке при восхождении на вулкан погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, трагедия произошла в субботу. Группа из трех алпинистов сорвалась при подъеме на вулкан Вилючинская сопка. Мужчина и женщина погибли, еще одну туристку удалось спасти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии.

