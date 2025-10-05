05 октября 2025, 13:44
Альпинисты погибли при подъеме на вулкан в российском регионе
Выясняются обстоятельства гибели двух человек на Камчатке
Фото: freepik
На Камчатке при восхождении на вулкан погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, трагедия произошла в субботу. Группа из трех алпинистов сорвалась при подъеме на вулкан Вилючинская сопка. Мужчина и женщина погибли, еще одну туристку удалось спасти.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии.
