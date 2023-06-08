Аллея Энтузиастов в Петрозаводске станет больше и удобнее

Какой после окончания работ по благоустройству станет аллея Энтузиастов на Кукковке, рассказали в мэрии. Территорию приводят в порядок с мая в рамках проекта о комфортной городской среде.

Благоустройство планируют закончить в августе. Аллея станет комфортнее для прогулок и длиннее – ее продлят до Комсомольского проспекта. В том месте, где дорога круто поднимается вверх, сделают лестницу с поручнями и аппарелями для передвижения колясок.

На аллее проведут освещение, установят скамейки с удобными спинками, высадят взрослые сосны.

В текущем году по федеральному проекту «Комфортная городская среда» в Петрозаводске благоустроят семь общественных территорий. // фото: администрация Петрозаводска