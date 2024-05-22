Алкоголь подорожал в Карелии

Карелиястат рассказал о том, как изменились цены на продукты в республике в апреле 2024 года. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, подорожал алкоголь. Цены на коньяк выросли на 0,7%, водку - на 1,2%, игристое вино - на 2%, крепленое вино - на 2,1%.

Среди плодоовощной продукции резко подорожала свекла. Цены на нее взлетели сразу на 30%. Также стали дороже яблоки (6%), орехи (4,5%), помидоры (3,6%), бананы (3,1%). В то же время подешевели огурцы (9,1%), апельсины (7,6%), виноград (7,2%), лук (7%), капуста (3,4%).

Из числа других продуктов зафиксирован рост цен на какао, овсяные хлопья, чай, сахарный песок, шоколад, кофе и вареную колбасу (4,2 - 6,4%). Подешевели яйца, мясокопчености, консервы для детского питания, вермишель, полукопченая колбаса, хлопья из злаков (4,1 - 6,7%). // Фото: unsplash.com / Matthiew Joannon