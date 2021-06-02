Александр Чаженгин: «Страдают самые незащищенные - старики и дети»

Лидер партии пенсионеров в Карелии Александр Чаженгин анализирует социально-экономическую проблематику Карелии и предупреждает: население республики не только уменьшается, но и стремительно стареет. Надо разворачивать региональное законодательство в интересах пожилых людей, чтобы обеспечить им достойную жизнь на севере.

- Сегодня Карелия в социальном плане - регион критичный. Острые проблемы здесь не решаются десятилетиями и требуют серьезного внимания как государства в целом, так и тех, кто отвечает у нас за «социалку». Возьмем для примера самые очевидные проблемы тех, кто нуждается в защите больше всего: детей и пожилых людей. Они первыми страдают от низкого уровня решений нашей власти.

Вопрос детского отдыха в Карелии - как круглогодичного, так и летнего - на протяжении 20 лет не сдвигается с мертвой точки и только усугубляется. Сейчас мы вышли на нулевой уровень: детских загородных лагерей в республике не осталось. Да, появился проект круглогодичного центра детского отдыха за 6,5 млрд рублей. Я его называю лагерь «Когда-нибудь»: посмотрим, сколько он будет строиться, и когда запустится.

Или поговорим о проблеме устройства пожилых людей в социальные учреждения. Это сумасшедшие трудности. Я на днях провожал на вокзале 90-летнего дедушку, приехавшего из Сортавальского района, для того чтобы попробовать устроиться в Петрозаводский дом ветеранов. Человек живет один и не может попасть в социальное учреждение! Это означает, что в республике таких учреждений не хватает, а те, что есть, не отрабатывают свое. Социальные службы не сопровождают нуждающихся, раз человек в таком возрасте вынужден в одиночку добираться на автобусе до Петрозаводска, здесь ходить два дня по инстанциям, а потом снова садиться в автобус в сторону Сортавалы и ехать 10 часов домой. Это просто дикость! Страшно представить, что таких людей у нас десятки, а то и сотни.

Население убывает и стареет

- Ключевые социальные проблемы Карелии сегодня называет Росстат. И главная - убывание населения. Мы большая, малонаселенная территория. На сегодняшний день в Карелии проживают 609 тысяч человек. Для сравнения в 2017 году нас было 620 тысяч, а в 2010 - 647 тысяч. Прогнозы Росстата неутешительны. К 2035 году в Карелии может остаться только 550-580 тысяч человек.

Столь высокие темпы сокращения населения означают, что у нас, во-первых, низкая рождаемость, во-вторых, высокая смертность, а в третьих, отрицательный миграционный приток. Люди уезжают, и в основном это люди трудоспособного возраста: молодежь и специалисты, востребованные в других регионах. А поскольку мы приграничный регион, многие едут и за пределы страны.

Отсюда следует вторая глобальная проблема Карелии - наше население стареет. Из 609 тысяч жителей республики, порядка 180 тысяч - дети. Это чуть меньше трети. А оставшаяся часть делится ровно пополам. 50% - работающие люди, а 50% - пенсионеры. И количество последних растет, несмотря на увеличение пенсионного возраста.

Во-первых, потому, что мы относимся к территориям крайнего севера, где на пенсию выходят раньше, во-вторых, у нас много вредных производств (например, ГОК или ЦБК), где пенсия может наступать в 45-46 лет. При этом наше законодательство построено таким образом, что при выходе на пенсию человеку становится невыгодно работать - он теряет индексацию, лишается некоторых доплат и пр. Пенсионеры вынуждены трудоустраиваться «в черную», и, мне кажется, первичная задача региональных законодателей привести в порядок нормативно-правовую базу, чтобы вывести этих людей из тени и дать им возможность трудиться легально. Ничто не мешает сегодня это сделать, но, к сожалению, никто этим не занимается.

Каждый шаг человека превращается в проблему

- Власть часто рассуждает о том, что надо сделать для того, чтобы люди не уезжали из Карелии. Но дальше разговоров дело не идет.

Давайте, наконец, честно признаемся, что означает отрицательная миграция, почему от нас уезжают? Ответ очевиден: жить здесь не так-то просто. Социальные трудности сопровождают буквально каждый шаг человека. Устройство детей в детские сады, возможность повысить собственный уровень образования, достойный заработок, трудоустройство в пожилом возрасте - все превращается в проблему.

Это связано, в первую очередь, с низким уровнем государственного менеджмента в регионе. Конкретные социальные проблемы не формулируются, задачи по их решению ставятся слабо, декларируемые планы не реализуются. И вечная отговорка властей о нехватке денег больше не работает.

Последние три года мы имели от Москвы достаточно большие потоки финансирования под Федеральную целевую программу празднования 100-летия Республики Карелия. И куда эти деньги ушли? Где новые серьезные социальные объекты, где инфраструктурные проекты, где, в конце концов, обещанные промышленные предприятия?

На старте подготовки ФЦП я еще работал в правительстве Худилайнена и даже руководил рабочей группой «по столетию» (Александр Чаженгин покинул пост заместителя главы Карелии по внутренней политике в 2013 году. - Ред.). Поэтому я помню, что изначально к 100-летнему юбилею республики планировалось запустить сотни проектов самого разного уровня. Сегодня мы едва назовем несколько с горем пополам реализованных инициатив. Это означает, что менеджмент республики не смог справиться с реализацией планов, выстроенных 7 лет назад. И это принципиальный момент - дело не в деньгах, дело в людях, которые не в состоянии их грамотно потратить.

У нас за это время сменилось два губернатора, и у каждой команды был свой подход. Окружение нынешнего главы первые пару лет считало программу столетия некоей выдумкой. Опомнились они и решили побороться за деньги, когда на реализацию ФЦП остался год-полтора. Но было уже, конечно, поздно.

Беда в том, что такие недооцененные возможности наша власть упускает ежедневно. Это видно невооруженным взглядом.

Составить список и начинать по нему работать

- Власть от слов сегодня должна перейти к решению конкретных управленческих задач. Надо перестать говорить про мифические инвестиции, которые откуда-то должны прилететь то в мусороперерабатывающую сферу, то в камнеобработку, то в туризм.

Это же все сказки из серии «Пудожской Ривьеры». Можно придумать еще десяток красивых названий, но от этого жизнь в Карелии не изменится. Эффективное управление невозможно на бумаге, надо идти в поле. Власть одинаково хорошо должна понимать, что происходит и в маленький деревне, и в горной промышленности.

Первое, я бы сделал сегодня, - составил бы конкретный список проектов в самых различных областях, и начал исполнять его строго по плану, заявляясь во всевозможные федеральные программы. Сегодня Москва дает возможность регионам реализовывать массу интересных и полезных проектов, при условии, что те готовы приложить усилия - подавать качественные заявки, готовить документацию, оформлять все должным образом. А для этого на местном уровне должны, наконец-то, заработать государственные механизмы.

Посмотрите на нашу Корпорацию развития Карелии, которая избавляется от одного из самых эффективных кусков государственной собственности, «Автоспецтранса». Это самый доходный бизнес в мире, а его отдают непонятно кому только потому, что сами не могут справиться. И чем это грозит населению? Скорее всего, ростом тарифов - речь об этом уже вовсю идет.

Хороший пример реализованного государственного проекта в Карелии - это школа Олимпийского резерва в Кондопоге. Но и она не просто так появилась! Если бы бывший министр спорта Александр Воронов лично на уровне Российской Федерации ее не «выбегал», ничего бы не было.

Второе, что я бы сделал сейчас: бы посадил за один стол переговоров крупных предпринимателей, имеющих интересы в Карелии. У нас в регионе худо-бедно, но все-таки представлен даже не российский, а мировой бизнес - здесь присутствуют как минимум три фамилии из списка Форбс: Алексей Мордашов («Карельский окатыш»), Олег Дерипаска (с остатками Надвоицкого алюминиевого завода) и Владимир Евтушенков (Segezha-group). Вот и работайте с ними, чтобы хотя бы часть полученных здесь доходов оставалась в республике и направлялась в социальную сферу.

А то у нас последним предпринимателем, который вкладывал в «социалку» был Виталий Федермессер в Кондопоге. И больше я что-то не могу назвать людей, которые бы строили у нас Дворцы спорта, концертные залы, учреждения медицины и образования, считая своим долгом поддерживать достойный уровень жизни в том населенном пункте, где работают их предприятия.

Надо требовать от бизнеса ответственного отношения к региону, где он получает баснословную прибыль. Годовые дивиденды некоторых крупных предприятий, работающих на территории Карелии, превышают годовой бюджет республики. А мы не только позволяем этим гигантам отдавать свои налоги в другие регионы, но даже не просим их хоть как-то поучаствовать в жизни наших людей. Руководство республики не готово сегодня защищать потребности и интересы ее жителей - ни перед крупным бизнесом, ни перед федеральными властями.

Наоборот, некоторые в открытую говорят о том, что надо срезать жителям Карелии северные выплаты. Аргумент простой: якобы с «северными» нагрузка на работодателей становится непосильной. Но если сравнить зарплаты на одной и той же должности у нас и в Москве, то даже с нашими «северными» в Москве будет выходить все равно в полтора раза больше. Вот и вся математика.

Власть должна наконец-то понять: нельзя больше выжимать север. Надо начинать работать и создавать новое, а не забирать у людей последнее, что у них есть.