Аккаунт Трампа в Twitter разблокировали, на него подписались миллионы

Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в мессенджере Twitter (прим.ред. соцсеть заблокирована в РФ) разблокировали 19 ноября. К часу дня на него подписались более 32 миллионов пользователей, пишут «Известия». Число подписчиков продолжает расти.

После разморозки профиля записи экс-президента сохранились, но все подписчики были удалены. До блокировки страницы Трампа в Twitter их насчитывалось около 90 миллионов. Сам политик пока еще ничего не написал в разблокированном аккаунте, но фолловеры активно лайкают и комментируют его записи.

Решение восстановить аккаунт Трампа принял новый владелец мессенджера Илон Маск, для этого он в минувшую пятницу запустил опрос среди пользователей и принял решение по его результатам.

Аккаунт Трампа был заблокирован в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками республиканца. Также страницы политика заблокировали соцсети Snapchat и Twitch. После таких действий Дональд Трамп создал свою соцсеть Truth Social, но на него было подписано всего 4,5 млн подписчиков. // фото РГ, Olivier Douliery / AFP