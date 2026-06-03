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3 июня 2026
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Маркет

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Агентство НКР подтвердило рейтинг Банка Уралсиб A.ru

Прогноз банка улучшен до «Позитивного»

Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне A.ru, улучшив прогноз до «Позитивного».

Эксперты агентства НКР отметили сильные рыночные позиции банка и очень высокую диверсификацию его бизнеса, адекватную достаточность капитала и невысокую склонность к риску, а также улучшили оценку системы управления банка. Улучшение прогноза до «Позитивного» обусловлено ожиданиями агентства по показателям рентабельности Банка Уралсиб.

Ранее, в июне 2024 года, рейтинговое агентство АКРА повышало кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А– (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111

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