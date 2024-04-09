Аферисты лишили последних денег безработную жительницу Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратилась 27-летняя безработная горожанка. Женщина рассказала, что мошенники выманили у нее последние деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она получила сообщение в мессенджере. Девушке предложили подработку, которая обещала хороший доход. Необходимо было выкупать товары на маркетплейсах и затем получать двойной возврат потраченных денег. Схема не смутила девушку, и она начала тратить деньги, переводя их на некий счет. Горожанка думала, что оплачивает покупки, в реальности же деньги уходили на счета злодеев. Когда средства закончились - было потрачено 89 тысяч рублей - девушка начала ждать свой доход, но не дождалась - собеседник просто перестал выходить на связь.

В беседе с полицейскими потерпевшая призналась, что слышала о различных схемах обмана, но такого подвоха не ожидала. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H