ABBA выпустит новый альбом после 40-летнего перерыва

Группа ABBA сообщила, что 5 ноября выпустит свой новый альбом Voyage. О возвращении спустя 40 лет молчания знаменитый коллектив объявил в своем аккаунте в Twitter.

«Никакое возвращение не было бы полным без новой музыки. Альбом Voyage выйдет с десятью новыми песнями», - заявили музыканты.

Они при этом добавили, что две песни из альбома доступны для прослушивания уже сейчас. Это I Still Have Faith In You и Don’t Shut Me Down.

Остальные композиции презентуют в Лондоне, для этого там специально построят арену. Перед зрителями выступят все участники группы. В шоу также используют голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бенни Андерссона, Бьорна Ульвеуса и Анни-Фрид Лингстад. Они тоже будут «петь». // Фото: источник