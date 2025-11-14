81-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе на Перевалке

Утром 14 ноября пожилая женщина попала под машину на улице Зеленая в столице Карелии. Все произошло, когда водитель совершал правый поворот, а женщина переходила дорогу. Случившееся запечатлела камера наблюдения.

Авария случилась в 10:11 в районе дома № 8. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил пешехода на переходе. По данным дорожной полиции, водителю 80 лет, а пострадавшей женщине – 81. Скорость у автомобиля была невысокой, но от удара женщина упала на асфальт. Й потребовалась помощь врачей. Обстоятельства дорожного инцидента пока устанавливают.

В ГАИ призвали водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов.

