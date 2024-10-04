75-летний атлет из Карелии стал третьим на Кубке России

Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов собрал в Адлере 274 спортсмена из 45 регионов страны. Карелию представляли три спортсмена. Награду завоевал 75-летний атлет из Сортавалы Владимир Трофимов.

Сортавальский бегун - неоднократный медалист чемпионатов различного уровня по легкой атлетике среди ветеранов. На прошедших в конце сентября состязаниях Трофимов преодолел дистанции в 200 и 400 метров и стал третьим в своей возрастной категории. Об успехе спортсмена рассказали в паблике администрации Сортавальского района.



Бегу не собирается останавливаться на достигнутом. Мужчина полон сил и решимости продолжать тренировки. // фото vk.com/rk_smr