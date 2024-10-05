72-летний водитель Kia умер в больнице после аварии под Петрозаводском

Пожилой водитель пострадал в аварии на автодороге «Подъезд к аэропорту Петрозаводск». Его отвезли в больницу, но мужчина не выжил.

Днем 3 октября столкнулись автомобиль Kia Ceed и «Газель». По версии полиции, 72-летний водитель иномарки двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество фургону.

72-летнего пострадавшего увезли в больницу. Но, как сообщили в полиции Прионежского района, мужчина скончался от полученных в ДТП травм. Проводится проверка. // фото vk.com/public196554942