27 мая: закрытие XII Международного фестиваля искусств «Онего-Классик»

Заключительный концерт станет ярким фейерверком из музыкальных стилей и бешеной энергетики артистов: к нам едут Борислав Струлёв и оркестр «Папоротник»

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Российско-американский виолончелист Борислав Струлёв имеет репутацию музыканта исключительного темперамента, харизмы, сценического обаяния и виртуозной техники. Он универсальный мультистилист, ренессанс-мэн, исполнивший практически весь классический репертуар для виолончели и объездивший с ним все уголки планеты. У Борислава Струлёва своё видение того, что такое сплав классики, crossover, джаза, танго и даже рэпа – это стильный, качественный фьюжн, на грани эпатажа. Американский пианист Байрон Дженис сказал о Бориславе: «Он играет так, как будто родился с виолончелью. Звук, построение фраз, характер игры и техника делают его продолжателем русской традиции игры на виолончели…».

Директор оркестра «Папоротник» Александр Антонов называет Струлёва «очень хорошим другом и музыкальным компаньоном» коллектива. Оркестр «Папоротник» – коллектив с 30-летней историей. В 1991 году несколько музыкантов решили объединить усилия в поиске нестандартного акустического звучания. Не отдавая предпочтения какому‑то конкретному стилю, свой «голос» оркестр нашёл на стыке всех мыслимых направлений: кантри, джаза, блюза, фолка. Название «Папоротник» было выбрано не случайно: если внимательно рассмотреть лист этого мистического растения, то можно заметить множество элементов, которые в своём единстве рождают потрясающе красивую форму. Будучи древнейшим растением на Земле, папоротник собрал вокруг себя невероятное число поверий и легенд. Магическое папоротниковое равновесие простого и сложного, премудрого и наивного, как нельзя лучше соответствует идеологии, избранной музыкантами.

В программе: популярная классика, танго, джаз, рок

Исполнители:

Лауреат международных конкурсов Борислав Струлёв (виолончель)

Оркестр «Папоротник» в составе: Александр Антонов (скрипка, вокал), Александр Бакхаус (аккордеон), Олег Аряев (вокал, гитара), Андрей Тихонов (бас-гитара), Виктор Кипкаев (ударные).

Начало в 19:00.6+.Действует «Пушкинская карта».

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/borislav-strulev-i-orkestr-paporotnik/

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