22 мая в Карельской филармонии начинается сезон белых ночей

Любителей музыки приглашают открыть своё сердце яркой и завораживающей музыке, покорившей весь мир, музыке в стиле танго

Фото предоставлено Карельской Госфилармонией

Концерт «Белые ночи танго» XII Международного фестиваля искусств «Онего-Классик» - это сочный коктейль из аргентинского и русского танго, а также легендарного танго нуэво. На сцену 22 мая выйдет танго-ансамбль Compañeros — коллектив, который за двадцать три года творчества обрёл свою публику, подготовил немало танго-шоу и каждый раз радует любителей танго интересными совместными проектами с известными и признанными исполнителями аргентинского танго. Compañeros был создан в 2001 году по инициативе солиста Карельской государственной филармонии Михаила Тоцкого.

Гость программы «Белые ночи танго» – Альберт Жалилов, артист, которому рукоплещут всюду: певец побывал с сольными концертами и выступлениями в 25 странах мира. Долгое время Альберт стоял перед выбором: юриспруденция или вокал? Он выбрал творчество, которое стало его жизнью. Сейчас Альберт Жалилов – заслуженный артист Татарстана, оперный певец, солист Центрального оркестра войск национальной гвардии РФ, актёр, обладатель Гран-при международных вокальных конкурсов, победитель телепроекта «Живой звук», участник телепроектов «Главная сцена», «Народный артист» и «Танцы со звездами» на канале «Россия-1».

В программе:

Астор Пьяццолла, Мариано Морес, Якоб Гаде, Херардо Матос Родригес, Карлос Гардель и др.

Исполнители:

Танго-ансамбль Compañeros в составе:

заслуженный артист России Михаил Тоцкий (бандонеон, баян, аккордина)

Анатолий Палаев (фортепиано), Павел Костров (скрипка)

Владимир Плешаков (гитара), Илья Романов (контрабас)

Солист – заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов (баритон)

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Алина Кардакова (меццо-сопрано).

Начало в 19:00.6+. Действует «Пушкинская карта».

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/belie-nochi-tango/

Реклама. ГАУ РК «Карельская госфилармония». ИНН 1001040248.