20-летнего студента в Карелии осудили за госизмену и диверсию

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор 20-летнему Никите Клюне*. Молодого человека обвиняли в организации поджога релейного шкафа на железной дороге в Прионежском районе. Он был задержан в марте 2023 года в Сортавале. Среди других уголовных статей - ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности путем приготовления совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ); ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет); ст. 275.1 УК РФ

(сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Сотрудники ФСБ установили связь студента с украинскими кураторами, были получены документальные подтверждения корыстных мотивов совершения указанных действий обвиняемого, сообщили в пресс-службе управления.

В итоге суд приговорил молодого человека к 14 годам лишения свободы. Первые три года он будет находиться в тюрьме, остаток срока - в колонии строгого режима, также ему нельзя будет вести деятельность, связанную с администрированием сети

«Интернет» в течение трех лет.

*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов// фото скриншот видео «ГТРК-Карелия»