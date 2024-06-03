03 июня 2024, 11:59
Происшествия

Иномарка сбила выехавшего на дорогу подростка на велосипеде

В ГАИ рассказали подробности аварии с участием юного велосипедиста на Кукковке

15-летний подросток пострадал на Кукковке в Петрозаводске. Днем в минувшее воскресенье несовершеннолетний на велосипеде пересекал проезжую часть, при этом не уступив дорогу автомобилю «Киа».

33-летний водитель легкового авто наехал на юного велосипедиста. Тот получил травмы. Теперь придется проходить лечение, рассказали в ГАИ. // фото пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска

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