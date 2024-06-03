Двух жителей Карелии задержали в гостинице, где обнаружили мертвеца

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчины. Тело мужчины с синяками на лице и теле обнаружили в номере гостиницы в Выборге. В том же номере задержали двух жителей Карелии. Об этом сегодня сообщает портал 47news.ru.

В полицию о мертвеце сообщили вечером 2 июня. Причину его гибели установят судмедэксперты.

Задержанных – 38-летнего и 31-летнего жителей Карелии – отвезли в спецприемник. Проводится проверка. // фото «Петрозаводск говорит»