03 июня 2024, 11:28
Двух жителей Карелии задержали в гостинице, где обнаружили мертвеца
Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего в гостиничном номере в Выборге
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчины. Тело мужчины с синяками на лице и теле обнаружили в номере гостиницы в Выборге. В том же номере задержали двух жителей Карелии. Об этом сегодня сообщает портал 47news.ru.
В полицию о мертвеце сообщили вечером 2 июня. Причину его гибели установят судмедэксперты.
Задержанных – 38-летнего и 31-летнего жителей Карелии – отвезли в спецприемник. Проводится проверка. // фото «Петрозаводск говорит»