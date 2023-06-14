15 человек спасли на пожаре сегодня ночью в Карелии

14 июня в 01:34 минуты на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Бумажников.

Не прошло и пяти минут, как первые пожарные расчеты из города бумажников были на месте происшествия. К этому моменту сложилась очень сложная обстановка, из-за плотного дыма было не понять, какая из квартир горит на первом этаже, под угрозой были жизни людей, к спасению которых в первую очередь и приступили пожарные.

Пожарные спасли 15 человек, еще 10 человек были эвакуированы в безопасное место. После того, как жизням людей ничего не угрожало, пожарные ликвидировали возгорание на первом этаже.

В результате пожара квартира была повреждена огнем на площади 48 квадратных метров. По предварительным данным, пожар начался из-за обогревателя. Люди успели покинуть горящее помещение до прибытия пожарных, при этом они закрыли на ключ входную дверь квартиры, которую пожарным пришлось вскрывать.

Проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит установить все обстоятельства огненного происшествия. // фото freepik.com