11 мотоциклистов в прошлом году пострадали в Петрозаводске

За минувший год в больницу после аварий в Петрозаводске попали 11 мотоциклистов. Такие данные привели в Госавтоинспнкции.

Инспекторы ДПС стараются предотвратить ДТП и регулярно ведут с байкерами разъяснительную работу. Они предупреждают, что нельзя забывать: мотоцикл - это очень опасный вид транспорта.

На мотоциклах не гонять, чаще смотреть в зеркала заднего вида, держать дистанцию, носить защитные шлемы и яркие куртки. // фото: ГИБДД Петрозаводска