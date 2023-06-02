Рецидивист в Карелии убил приятеля ударом ножа в грудь

Жителя Карелии будут судить за убийство 26-летнего знакомого. Мужчины поссорились в квартире одного из домов в поселке Повенец, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи не уточняют, из-за чего произошел конфликт. Но в итоге 40-летний обвиняемый сильно ударил приятеля ножом грудь. Вызвали скорую помощь, раненого увезли в Медвежьегорскую ЦРБ. Однако спасти его врачи не смогли – вскоре молодой человек скончался от тяжелого ранения.

Убийц задержали, он признал вину. Ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений. // фото: pixabay.com