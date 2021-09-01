1 сентября станет последним погожим днем в Петрозаводске

День знаний в Петрозаводске выдался вполне погожим. Хотя холодный фронт циклона уже пришел в Карелию, похолодание еще не ощущается сильно, сообщают в группе «Погода Петрозаводска и Карелии».

Температура воздуха в городе в среднем составляет +14 градусов. Хотя на небе есть облака, сквозь них проглядывает солнце.

Однако это последний теплый день перед предстоящим похолоданием. Уже в четверг в Петрозаводске температура снизится до +11 градусов. Потом днем будет уже +7...+9, а ночами температура воздуха опустится до +3.

Ветер станет сильнее, он будет дуть с северо-запада, начнутся дожди. Листва на деревьях станет желтеть еще быстрее. // Фото: источник