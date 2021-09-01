Сегодня воздух в Карелии прогреется до плюс 16

Сегодня, 1 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +13, +15°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +11, +16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

Ожидается повышенная геомагнитная активность. Фото pixabay.com/MabelAmber