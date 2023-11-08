Рябиновая осень

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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Кк
КОНАШКÓВ Федор Андреевич (1860, д. Семеново ныне Пудожского р-на ―...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
Глас народа
Город у воды
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
Архив проектов
Мир
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