Звезда столичного телеканала прибыла в Карелию снимать программу

В Петрозаводск ровно 20 лет назад приехала Оксана Пушкина со своей съемочной группой. Тогда она работала на телеканале НТВ, вела свою программу. И это был далеко не первый официальный визит знаменитой журналистки. На этот раз целью ее визита было снять передачу, сделать Главу Карелии Сергея Катанандова героем популярного «Женского взгляда».

На вокзале ее встречала мама, Светлана Пушкина, которая много лет работала в журналистике и сейчас занимается программой «Открытая дверь» в холдинге «Ника». На поезд «Москва-Петрозаводск» Оксана Пушкина пересела буквально с самолета: «Я солдат, я нормально. Карелия – родная мне, гены я некоторые здесь приобрела. Мы народ трудолюбивый. Я вчера прилетела из Киева. Мы там снимали очередную историю. А сегодня уже здесь». В родном городе телеведущая собиралась снимать очередную свою историю. На этот раз про Сергея Катанандова. И это был не первый мужчина, на кого нацелился «Женский взгляд».

-Чем интересен Катанандов вам лично?

-Мы практически с ним ровесники. Десять лет нас разделяет. В родной республике я прожила 17 лет. Хочу посмотреть, поболтать откровенно – что удалось, что нет. Меняет ли нас положение, пост. Прошли ли мы медные трубы. «Женский взгляд» позволяет шире взглянуть. Я уверена, что у вас свой, мужской взгляд, а у меня – женский взгляд на того же Катанандова и на то, что он здесь делает, - объяснила Оксана.

По признанию телеведущей, работа над этой программой начнется сразу, как только закинут вещи в гостиницу.

-Удастся отдохнуть в Петрозаводске?

-Нет. Я надеюсь летом приехать, привезти друзей. Мы когда приезжали, они в восторге были даже сейчас. А я-то знаю, как у нас бывает летом!

На съемки было отведено всего два дня. В первый день – с главным героем и его сыновьями. А во второй – интервью с супругой Главы Карелии.

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19 мая в Советском Союзе отмечали День пионерии. В СССР пионерская организация была создана в 1922 году и просуществовала вплоть до развала этого государства. Так что День пионерии перестал быть официальным праздником в России. Однако, в начале нулевых начало возрождение молодежных организаций, схожих с пионерскими. Да и вспоминать времена, когда ты был молодым, всегда приятно. Так что тогдашние пионеры 19 мая вспоминали и отмечали этот день. Рядом с Педагогическим колледжем будущие вожатые под руководством бывших вожатых зажгли Пионерский костер. Причем, этой традиции было много лет – этот символический костер у колледжа загорался на тот момент уже двадцать лет. В 2004 году у костра собрались те, кто знал о пионерской организации только из учебников.

-Вы хоть один пионерский закон помните, знаете?

-Нет! Мы не были пионерами, не застали то время, - ответила молодежь.

Но приходили к костру и те, кто не забыл, как завязывать красный галстук. Бывшая пионервожатая Наталья Тодуа припомнила: «Пионер уважает старших, помогает младшим. Пионер отлично учится. Он в труде первый. Ну и все остальные законы, которые и в нашей жизни существуют». Наталья и ее коллеги спели хором «Взвейтесь кострами синие ночи». Костер олицетворял не только ностальгические воспоминания. Через неделю будущие вожатые колледжа должны были отправиться на педагогическую практику. Некоторые – впервые в жизни.

«Они готовы помочь детям. Они готовы узнать все их проблемы. И если это возможно – то и решить их. Ну, наверное, энтузиазм немножко пропал», - сравнил со своим детством Валерий Романов, заместитель директора Педколледжа. Тем не менее, преподаватели колледжа надеялись, что такие совместные мероприятия помогут учащимся, будущим учителям и вожатым почувствовать тот самый пионерский задор.

Таким было 20 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото «Петрозаводск говорит»