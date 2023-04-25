«Золотую свадьбу» отметили супруги Цвирко в Карелии

«Золотой» свадебный юбилей отметили на днях супруги Цвирко из Суоярви. Супругов поздравили родные и близкие. Специалисты отдела ЗАГС Суоярвского района присоединились к поздравлениям, вручили юбилярам свидетельство о свадебном юбилее, небольшой сувенир и пожелали здоровья, долголетия, счастья и любви еще на много-много лет, сообщает управление ЗАГС РК.

Познакомились супруги на школьном вечере. Как призналась Светлана Михайловна, ее супруг удивил и заинтересовал умением играть не только в футбол и баскетбол, но и игрой на гитаре. На протяжении более 50 лет со дня знакомства Вячеслав Михайлович сохранил умение доводить до конца любое дело , выполнять его на «отлично».

После учебы Вячеслав Михайлович работал в школе учителем физкультуры, возглавлял Суоярвское отделение ДОСААФ, во время работы тренером в Суоярвской спортивной школе воспитал 20 чемпионов Карелии и получил звание «Заслуженного тренера».

Светлана Михайловна преподает историю и обществознание в вечерней школе при Суоярвской школе. Она является заслуженным учителем Карелии. У супругов двое сыновей, которые подарили им внуков. В 2018 году семья Цвирко была награждена медалью «За любовь и верность». // фото управление ЗАГС РК