Змеи ползут на пляжи и во дворы Петрозаводска

Обилие змей наблюдают в этом году жители Карелии. Опасные гады заползают в огороды и дома, пугают людей и кусают их. В Петрозаводске их тоже видят, пишут горожане в соцсетях.

В частности, в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте 22 июля женщина написала, что заметила змею на пляже в Песках. Пресмыкающееся было на тропинке, примерно в двух метрах от загорающих людей.

- Будьте аккуратнее, смотрите под ноги, мы чуть не наступили с ребенком, - предупредила горожанка.

Другая жительница Петрозаводска на своей странице в соцсети разместила фото гадюки во дворе дома.

- Жуть какая, товарищи! Дети во дворе гуляют, а лесные жители выползают греться на солнышко,

- написала она.

Змею ликвидировали сотрудники управляющей компании, когда им позвонили жильцы. // Фото: «Подслушано в ПТЗ», Юлия Сливенко / ВКонтакте

