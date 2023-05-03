03 мая 2023, 12:53
Зима вернулась в Костомукшу и Калевальский район
Жители Карелии делятся фотографиями майского снега в соцсети
Город горняков 3 мая засыпало снегом. Снегопад начался утром. Небольшой снег продолжился и в полдень. Осадки также и в Калевальском районе.
Зиму в начале мая в Костомукше запечатлели на видео и фото. Кадры публикуют в соцсети.
О снегопаде ранее предупреждали синоптики и ГИБДД: снег прогнозировали в Лоухском, Калевальском и Муезерском районах.
В сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовали фото из Калевальского района - все в снегу. // фото на главной скриншот с камеры наблюдения CityLink