Снегопады ожидаются сегодня в разных районах Карелии

Сегодня, 3 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, на северо-востоке республики местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, на севере мокрого снега, снега. На дорогах северных районов гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха +3, +8°С, на юге местами до +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2+2, переменная облачность, снег с дождем.

В Сегеже 0+5, переменная облачность, снег с дождем.

В Сортавале до +9, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: freepik.com