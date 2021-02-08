Жителям Поросозера больше не придется топить снег, чтобы добыть воду?

Суоярвский район – один из самых проблемных муниципалитетов Карелии. Здесь нет крупных предприятий, плохо развит туризм, до абсурдного плохая инфраструктура (взять хотя бы ужасающую систему водоотведения в райцентре). Правда, часть трудностей можно решить, если все заинтересованные лица будут смотреть «в одном направлении».

Так считает депутат заксобрания Карелии Андрей Мазуровский после совещания в правительстве региона. Сейчас такие совещания проводятся по каждому муниципалитету. Суоярви – это избирательный округ Мазуровского, и депутат приготовил для чиновников несколько вопросов.

– Я, честно говоря, никогда не верил в эффективность подобных совещаний. И первые два часа все напоминало партийно-хозяйственный актив, на котором чиновники докладывали об их деятельности в этом районе. Но теперь я полагаю, что такой формат нужен, потому что любой житель Суоярвского района и Карелии мог посмотреть это совещание. И понять, какие вопросы есть, какие из них решаются, а какие не будут или не могут быть решены.

По темам, которые я озвучил, даны поручения, причем поручения серьезные, со сроками исполнения. Есть несколько проблем в Суоярвском районе, за которые, на мой взгляд, нужно браться срочно. Это, в первую очередь, снабжение водой поселка Поросозеро.

Там живут три тысячи человек, а питьевой воды у них нет. Водопровода там никогда и не было. Брать воду из реки нельзя по санитарным нормам. И вопрос никаким образом не решается. Там просто ездят люди с саночками, собирают снег и топят его.

Никак не могли решить эту проблему. И вот сейчас, для сравнения, случилось ЧП в Питкяранте. Да, конечно, это большая беда, 10 тысяч человек остались без воды – но в Поросозере-то тоже немало людей живет! На Питкяранту тут же нашлись миллионы рублей, чтобы вернуть водоснабжение. А здесь что?

Андрей Мазуровский сообщил, что есть частный предприниматель, который мог бы заняться подвозом воды, но у него нет средств на покупку машины. И когда этот вопрос встал на совещании, произошел любопытный эпизод. Первый замминистра строительства и ЖКХ Павел Банковский заявил, что никак невозможно передать водовозку в частное пользование, а частнику предложено разработать инвестиционную программу. Однако глава Карелии напомнил, что с автобусами, которые покупаются для пассажирских перевозок, схема разработана и успешно применяется – их просто сдают в аренду бизнесменам. Дальше случилось удивительное: Банковский тут же, буквально в течение минуты, изменил свою точку зрения и заявил: да, проработаем этот вопрос…

– Вот из этого эпизода можно сделать неутешительный вывод о том, что чиновникам все равно, что происходит "внизу". Они смотрят на губернатора и ждут прямого поручения. Я удивился, но глава Карелии поддержал меня. Ему должны в кратчайшие сроки, до 15 февраля, доложить о предпринятых действиях,

– сказал депутат.

– Второй очень важный вопрос – текущая крыша физкультурно-оздоровительного комплекса, – продолжает Мазуровский. – Его построили совсем недавно, в 2017 году. А что такое текущая кровля? Это проблемы со стенами, это плесень. Беда в том, что еще не истек гарантийный срок, и крышу должны ремонтировать по гарантии – но фирма, которая строила ФОК, уже обанкротилась. Некому претензии предъявить.

И, опять-таки, все говорили, что проблему нельзя решить, но Артур Парфенчиков и здесь мою просьбу поддержал. Предложил изыскать деньги хотя бы из резервного фонда. Я пока не знаю, как это точно произойдет, но я поверил этому слову, полагаю, что губернатор сдержит свое обещание. Поручение дано до 1 марта.

Третья проблема – бассейн. Там лопнула чаша, что требовало дорогостоящего ремонта. Денег таких у района нет, хотя формально бассейн именно на балансе района. А что такое бассейн? Это 20 тысяч посещений, там кандидаты в мастера спорта занимаются. Но в моей практике это первый пример, когда и местная администрация, и республиканское правительство, и депутатский корпус взялись за решение проблемы. Спикер ЗС Элиссан Шандалович собрал оперативное совещание, и оказалось, что все можно решить! Минфин выделил основную сумму, и уже на прошлой неделе в бассейн запустили воду.

– Вот что бывает, когда люди нацелены на решение проблемы,

– уверен депутат.

– Четвертый вопрос, который я поднимал, был очень серьезным. Это детская спортивная школа. По некоторым видам спорта предусмотрено региональное субсидирование, а если его нет – то что, закрывать секции? Увольнять тренеров? А детям куда?.. И опять-таки даны поручения министру образования республики, которые тот обещал выполнить – причем обещал прилюдно.

Наконец, еще один вопрос, актуальный для многих районов: качество оказания ритуальных услуг. В Суоярви ситуация обстоит следующим образом. По решению суда там создано муниципальное предприятие, отвечающее за организацию похорон. И даже выделили помещение, но оно очень, очень плохое. Часто вынос покойных происходит прямо из больницы. Представляете, каково это? Люди не могут нормально попрощаться с усопшими, окружающим тоже неуютно… Должен быть нормальный ритуальный зал. На совещании данный вопрос не был и не мог быть решен, но хотя бы обозначены пути решения, – подытожил Андрей Мазуровский.

***

В Суоярвском районе, как и во многом других, есть множество трудностей, которые копились годами. Первая – это работа, которой нет. Те предприятия, что остались, не помогают местным в трудоустройстве. Даже лес рубят вахтовым методом, рабочих привозят и увозят. Все говорят про туризм; но туризм требует развития инфраструктуры!

Возможно, участь жителей района облегчит нормальная дорога к районному центру. Когда-то ее называли «дорогой боли», настолько она была ужасной. Сейчас ситуация гораздо лучше. Кроме того, уже планируется реконструкция участка с 25 по 33 километр; предполагается даже спрямление некоторых участков. Стоимость работ, по словам первого замминистра транспорта и связи Дмитрия Кондрашина, составит 900 миллионов рублей. Артур Парфенчиков говорит, что в идеале надо сделать дорогу на Суоярви похожей на федеральные трассы, а время пути до Петрозаводска сократить хотя бы до полутора часов. Учитывая, что расстояние между городами всего 135 километров, эта задача невыполнимой не выглядит. // Фото: ok.ru